Удари по російських НПЗ не переламають хід війни, але вплинуть на військову складову, - Буданов

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Він визнав, що атаки по російських НПЗ можуть не переломити перебіг війни.

Натомість Буданов вважає, що такі удари можуть вплинути на економіку Росії та психологічний стан окупантів. Своєю чергою це вплине на весь військовий компонент РФ.

Крім того, голова ГУР заявив, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 кілометрів на морі справедливою для українських надводних дронів Magura.