Росіяни 22 червня здійснювали пуски "Калібрів" з Чорного, а не з Азовського моря, - Плетенчук
Російська Федерація в ніч проти 22 червня, відповідно до уточненої інформації, випускала ракети по території України не з Азовського моря, а з Чорного
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.
Він зазначив, що зараз у Чорному морі перебуває один корабель, який є носієм ракет, однак він порожній.
"За уточненою інформацією, минулого разу вони все ж таки пускали ракети з Чорного моря, а не з Азовського. Зараз там перебуває порожній підводний човен проєкту "Варшавянка". Фактично в Чорному морі зараз один корабель - це носій (ракет, - ред.), але він порожній. З Азовського моря вийшов носій вчора та повернувся до пункту базування в Новоросійськ. Тобто там зменшилась кількість (російських кораблів - ред.) до двох носіїв крилатих ракет типу "Калібр", вважаємо, що там до 16 ракет на борту може бути", - розповів Плетенчук.
- У ніч проти 22 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України 16 ракетами та 13 ударними БПЛА. Українські сили ППО знищили 25 повітряних цілей.
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