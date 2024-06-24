Росіяни 22 червня здійснювали пуски "Калібрів" з Чорного, а не з Азовського моря, - Плетенчук

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Він зазначив, що зараз у Чорному морі перебуває один корабель, який є носієм ракет, однак він порожній.

"За уточненою інформацією, минулого разу вони все ж таки пускали ракети з Чорного моря, а не з Азовського. Зараз там перебуває порожній підводний човен проєкту "Варшавянка". Фактично в Чорному морі зараз один корабель - це носій (ракет, - ред.), але він порожній. З Азовського моря вийшов носій вчора та повернувся до пункту базування в Новоросійськ. Тобто там зменшилась кількість (російських кораблів - ред.) до двох носіїв крилатих ракет типу "Калібр", вважаємо, що там до 16 ракет на борту може бути", - розповів Плетенчук.