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Масована атака РФ: українська ППО знищила 25 повітряних цілей ворога

22 червня, 2024 субота
08:09
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч проти 22 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України 16 ракетами та 13 ударними БПЛА. Українські сили ППО знищили 25 повітряних цілей

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Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 4 крилатих ракет "Калібр";
  • 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

Так, українські сили ППО знищили 25 повітряних цілей, зокрема 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 "Калібри", крилату ракету "Іскандер-К", та 13 безпілотників.

  • В ніч на 22 червня росіяни запустили для обстрілу України ударні БПЛА та ракети. На Львівщині зафіксували влучання в енергетичну інфраструктуру, на Волині та Івано-Франківщині працювали сили ППО. Унаслідок атаки на енергетичні об'єкти Львівщини і Запоріжжя постраждали двоє працівників.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
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