Масована атака РФ: українська ППО знищила 25 повітряних цілей ворога
У ніч проти 22 червня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України 16 ракетами та 13 ударними БПЛА. Українські сили ППО знищили 25 повітряних цілей
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 4 крилатих ракет "Калібр";
- 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.
Так, українські сили ППО знищили 25 повітряних цілей, зокрема 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 "Калібри", крилату ракету "Іскандер-К", та 13 безпілотників.
- В ніч на 22 червня росіяни запустили для обстрілу України ударні БПЛА та ракети. На Львівщині зафіксували влучання в енергетичну інфраструктуру, на Волині та Івано-Франківщині працювали сили ППО. Унаслідок атаки на енергетичні об'єкти Львівщини і Запоріжжя постраждали двоє працівників.
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