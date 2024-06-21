Росія запустила "шахеди", з Оленьї злетіли Ту-95МС. Ситуація у ніч на 22 червня
Ввечері пʼятниці, 22 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Рух "шахедів"
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.
"Група "шахедів" з Херсонської області в напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні о 23:04.
Ближче до опівночі стало відомо, що зараз над Україною рухається декілька груп ударних БПЛА. "Шахеди" фіксують над Миколаївщиною та Одещиною. Вони рухаються у напрямку Вінниці та в напрямку Кіровоградщини.
Зліт авіації
"Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья". Тривогу не ігноруємо!", - повідомили Повітряні сили о 23:47.
Раніше стало відомо, що росіяни також підняли в небо Міг-31К.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.36 Купівля 40.36Продаж 40.87
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе