Росія запустила "шахеди", з Оленьї злетіли Ту-95МС. Ситуація у ніч на 22 червня

Рух "шахедів"

Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.

"Група "шахедів" з Херсонської області в напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні о 23:04.

Ближче до опівночі стало відомо, що зараз над Україною рухається декілька груп ударних БПЛА. "Шахеди" фіксують над Миколаївщиною та Одещиною. Вони рухаються у напрямку Вінниці та в напрямку Кіровоградщини.

Зліт авіації

"Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья". Тривогу не ігноруємо!", - повідомили Повітряні сили о 23:47.

Раніше стало відомо, що росіяни також підняли в небо Міг-31К.

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