Крим можливо звільнити відносно невеликими зусиллями, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що для звільнення окупованого Криму Сили оборони мають далі знищувати військові обʼєкти росіян на території півострова та Кримський міст
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Діяльність Сил оборони України в окупованому Криму є системною, плановою та структурованою. Вся ця діяльність спрямована на те, щоб позбавити російську окупаційну армію можливість бачити, що взагалі відбувається у повітряному просторі Крим та Севастополя. Я гадаю, що така діяльність Сил оборони буде тільки продовжуватись", - пояснив Селезньов.
Експерт наголосив, що військові обʼєкти росіян в Криму та Керченський міст мають бути знищені
"Свого часу американський генерал Бен Ходжес говорив, що окупований росіянами Крим можна звільнити відносно невеликими зусиллями. Для цього потрібно працювати по двох напрямках майже одночасно. Перший напрямок - знищення військових обʼєктів Росії в Криму та Севастополі. Другий напрямок - знищення Кримського мосту. Ця споруда має бути знищена, оскільки росіяни продовжують використовувати міст для логістики й забезпечення своїх військ. Якщо вони втратять Кримський міст, то безперебійна логістика для їхніх військ в Криму завершиться", - додав він.
- У неділю, 23 червня, окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджують, що ППО збила 4 ракети ATACMS і є 2 загиблих.
- Увечері 23 червня у тимчасово окупованій Євпаторії та населених пунктах поряд пролунало щонайменше 8 вибухів
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