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OPINION

Шуляк йде в обхід з "містобудівним законом"

Ірина Федорів
23 жовтня, 2023 понедiлок
14:03
Погляд Ірина Федорів

У це важко повірити, але голова партії "Слуга народу" продовжує протягувати скандальну містобудівну "реформу"

Кілька моїх джерел у "Слузі народу" свідчать, що те, що не підписує президент, тягнутимуть через Кабінет Міністрів України. І це серйозний сигнал для того, щоб всі були максимально уважні та мобілізовані. 

"5655 підтримується НАЗК і є основою для державної антикорупційної стратегії, яку зараз реалізує уряд", - заявила Шуляк на останньому засіданні комітету. 

І не так давно з'явилося її інтерв'ю з 2 частин на Mind.ua і блог. І там голова партії говорить неправду.

Теза про те, що голоси ексОПЗЖ були невирішальними під час голосування (228 - "за") не витримує перевірки, коли дивимося поіменне голосування. Шуфрич, Качний, Ісаєнко — та їх було кілька десятків. Без них 5655 не прийняли б. Як швидко голова партії "Слуга народу", яка говорила про "конструктивну співпрацюю", забула про свої слова... Це ще треті півні не заспівали.

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Далі більше. Всі, хто проти містобудівної "реформи", виявляється є несвідомими громадянами, бідними жертвами замовних статей. І тут у мене питання. А де ж були стенограми всі ці місяці, Руслане Стефанчук? І як так сталося, що Юрій Левченко з Народовладдя знайшов одну з прихованих стенограм. І як виходить, що Олександр Качура казав про те, що неможливо ознайомитися з текстом у такі стислі строки?

То і члени комітету, виходить, теж жертви... Ну, так, жертви... Тільки не замовних матеріалів, а жертви голови комітету і голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, і того, що дуже схоже на картельну змову недоброчесних забудовників. Вам так не здається?

І у зв'язку з цим у мене питання до Mind.ua. Якщо вже частину інтерв'ю Шуляк вивели в блог, то де питання щодо стенограм, чому вони пропали, і як так сталося, що члени комітету навіть казали, що це нереально опрацювати перед голосуванням.

Ну, тепла ванна для Шуляк — це не вперше. На жаль. Але на те є ми, щоб це все викривати та висвітлювати.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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