Ви знаєте навіщо нам Верховний Суд?

Коли треба було проводити третій тур виборів, аби не допустити держзрадника Януковича до влади, то рішення приймав саме він. Контроль над цією інстанцією хотіли б отримати дуже багато політиків. Вибори та вплив на фінальне слово...

А ще у Верховному Суді є "суд над судами" - Велика палата. І тут приймалися такі рішення:

звільнили "суддів Майдану" (+ інші кадрові рішення, а це про вплив на кар'єру суддів);

не дали повернути "Приватбанк" Коломойському;

захистили для нас Кінбурнську косу;

повернули садибу Терещенків тощо.

Ну, а просто зараз тут судді розбираються ще й з ФСБ в рясах...

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І от у Верховній Раді з'являються чудні законопроєкти № 9643 та 9643-1, які стосуються саме Великої палати. Що пропонують?

Дати можливість відкликати суддів з Великої палати. І ніби ж звучить класно? Але! Відкликати не з суду, а з ВП просто в один з касаційних судів. Якщо суддя недоброчесний — то його не треба вертати в судову систему. А так хочуть суддю просто забрати з Великої палати. А навіщо? Так це схоже на те, що буде інструмент впливу. Слухаєшся — залишаєшся у ВП, а ні — посуваєшся.

І тут йде друга зміна. Хочуть зменшити склад Великої палати з 21 до 14. Ну, от і дивіться. Менше людей — легше контролювати більшість. А тут ще й додається функція відкликати неугодних. Це вже цікавий стратегічний хід у поєднанні...

Далі більше. Автори пропонують, щоб секретаря Великої палати, а він головує, вибрали не судді Великої палати, а цілий пленум. Де більшість, як каже Михайло Жернаков, тяжіє до Банкової. Хоча тут треба подякувати народному депутатові, автору альтернативного законопроєкту Павлішу, що він не впевнений чи така зміна треба і готовий дискутувати. Це вже добре.

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Є ще один проєкт нардепа Дениса Маслова (№9454). Там історія така, що якщо, умовно, ловлять Князєва на хабарі, то всі судді можуть попасти під моніторинг і піти на детектор брехні. Така собі подоба на колективну відповідальність.

Чого мені це болить як громадянину? Бо я останні 15 років в судах захищаю то результати виборів в Коцюбинському, то Біличанський ліс.

І от є моменти в житті, коли треба захищати... і суд. Як інструмент захисту себе, ресурсів країни. Бо незалежний суд — це основа для держави... Тому ці три законопроєкти — не гуд.

І тут згодна з Жернаковим і Фундацією DEJURE у тому, що треба дивитися на якість суддів... Освіта тут грає ключову роль, як і доброчесність...

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Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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