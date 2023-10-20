Як влада хоче прибрати до рук Верховний суд
У парламенті з'явилися законопроєкти, ухвалення яких дозволить контролювати найвищий орган судової влади України
Ви знаєте навіщо нам Верховний Суд?
Коли треба було проводити третій тур виборів, аби не допустити держзрадника Януковича до влади, то рішення приймав саме він. Контроль над цією інстанцією хотіли б отримати дуже багато політиків. Вибори та вплив на фінальне слово...
А ще у Верховному Суді є "суд над судами" - Велика палата. І тут приймалися такі рішення:
- звільнили "суддів Майдану" (+ інші кадрові рішення, а це про вплив на кар'єру суддів);
- не дали повернути "Приватбанк" Коломойському;
- захистили для нас Кінбурнську косу;
- повернули садибу Терещенків тощо.
Ну, а просто зараз тут судді розбираються ще й з ФСБ в рясах...
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І от у Верховній Раді з'являються чудні законопроєкти № 9643 та 9643-1, які стосуються саме Великої палати. Що пропонують?
Дати можливість відкликати суддів з Великої палати. І ніби ж звучить класно? Але! Відкликати не з суду, а з ВП просто в один з касаційних судів. Якщо суддя недоброчесний — то його не треба вертати в судову систему. А так хочуть суддю просто забрати з Великої палати. А навіщо? Так це схоже на те, що буде інструмент впливу. Слухаєшся — залишаєшся у ВП, а ні — посуваєшся.
І тут йде друга зміна. Хочуть зменшити склад Великої палати з 21 до 14. Ну, от і дивіться. Менше людей — легше контролювати більшість. А тут ще й додається функція відкликати неугодних. Це вже цікавий стратегічний хід у поєднанні...
Далі більше. Автори пропонують, щоб секретаря Великої палати, а він головує, вибрали не судді Великої палати, а цілий пленум. Де більшість, як каже Михайло Жернаков, тяжіє до Банкової. Хоча тут треба подякувати народному депутатові, автору альтернативного законопроєкту Павлішу, що він не впевнений чи така зміна треба і готовий дискутувати. Це вже добре.
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Є ще один проєкт нардепа Дениса Маслова (№9454). Там історія така, що якщо, умовно, ловлять Князєва на хабарі, то всі судді можуть попасти під моніторинг і піти на детектор брехні. Така собі подоба на колективну відповідальність.
Чого мені це болить як громадянину? Бо я останні 15 років в судах захищаю то результати виборів в Коцюбинському, то Біличанський ліс.
І от є моменти в житті, коли треба захищати... і суд. Як інструмент захисту себе, ресурсів країни. Бо незалежний суд — це основа для держави... Тому ці три законопроєкти — не гуд.
І тут згодна з Жернаковим і Фундацією DEJURE у тому, що треба дивитися на якість суддів... Освіта тут грає ключову роль, як і доброчесність...
Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка
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