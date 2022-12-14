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OPINION

Українці вимагають ветувати містобудівну ''реформу''

Ірина Федорів
14 грудня, 2022 середа
14:51
Погляд Ірина Федорів

Лідер країни має розуміти, що розкол між центральною владою і місцевим самоврядуванням, який останнім часом серйозно посилюється, – неприпустимий під час війни

Містобудівну "реформу" прийняли без публічних обговорень у дуже стислі строки. Політики, які пафосно говорять про запровадження цифровізації, навіть не пустили Рух ЧЕСНО на онлайн-засідання і не розглянули надіслані на комітет пропозиції.

Зауваження інших сторін теж не враховані й навіть не обговорені. Серед них: організація, що представляє органи місцевого самоврядування, Національна спілка архітекторів України, експертна спільнота, провідні медіа, а також громадські організації антикорупційної спрямованості. Плюс рекомендації НАЗК, які за нашою інформацією, були не до кінця враховані авторами й депутатами. Що найближчим часом стане очевидним. Усі сторони демократичної дискусії просили про відтермінування розгляду незбалансованого законопроєкту із прямими антикорупційними ризиками.

Містобудівну "реформу" прийняли без публічних обговорень у дуже стислі строки. Політики, які пафосно говорять про запровадження цифровізації, навіть не пустили Рух ЧЕСНО на онлайн-засідання і не розглянули надіслані на комітет пропозиції

Але влада вкотре не чує свій народ. Але народ повторив своє прохання. Громадяни України відповіли блискавично. Якщо рішення було прийняте після 18:00, то до півночі вже було понад 25 000 підписів під петицією. Зараз ця цифра сягнула понад 32 000. Це рекордна швидкість.

Що мобілізувало суспільство настільки швидко?

Зараз держава перевіряє, чи законно будують забудовники. Якщо ви підпишете проєкт, держава не зможе зупиняти будівництво за процедурою нагляду. Тобто якщо забудовник за хабар сфальшує документи, і навіть буде рішення суду, яким анулюються ці документи, то зупинити право на будівництво буде неможливо.

Відбудова України за цим законом відбудеться без жодного впливу громадян. ЧЕСНА відбудова, на яку мають вплив громадяни, а не забудовники – це цінність, які люди в цій країні готові захищати. Усунення громадськості від обговорення містобудівних умов – це наступ на демократичні процеси.

Ветувати цей законопроєкт – це не просто зупинити "реформу", яка пройшла непублічно і без належного обговорення. Тобто ні громадські організації (ми не враховуємо організації із сумнівною репутацією), ні представники місцевого самоврядування не були якісно залучені до цього процесу і не могли впливати на нього. Зауваження Мінкульту щодо збереження історичної спадщини просто проігноровані. А це викличе величезний негатив наших європейських партнерів, захисників культурної спадщини та спадщини ЮНЕСКО.

Відбудова України за цим законом відбудеться без жодного впливу громадян. ЧЕСНА відбудова, на яку мають вплив громадяни, а не забудовники – це цінність, які люди в цій країні готові захищати. Усунення громадськості від обговорення містобудівних умов – це наступ на демократичні процеси

Воєнний час вимагає відповідального лідерства. Лідер країни має розуміти, що розкол між центральною владою і місцевим самоврядуванням, який останнім часом серйозно посилюється, – неприпустимий під час війни. Завдавати ударів по децентралізації дуже шкідливо в мирний час, а у воєнному стані це може бути серйозний удар по обороноздатності громад. Місцеве самоуправління зараз несе основне навантаження війни, і сьогодні як ніколи важлива узгоджена командна позиція ОМС та центральної влади.

Війна змушує всі сектори об'єднуватися для боротьби. Вперше заяву до парламенту громадські організації підписували разом зі ЗМІ, представниками органів місцевого самоврядування, і до нас навіть зверталися політичні сили, щоб доєднатися, і це відбувається вперше. Не приєдналися лише забудовники.

Низка фронтовиків написали відеозвернення з фронту й озвучили свою позицію у соцмережах.

Це свідчить про те, що "реформа" відбувається в інтересах єдиної сторони – будівельного лобі, яке намагається впливати на викривлення інформаційного поля.

Це ситуація не про закон 5655, а про засади, які декларує влада. І вони не європейські, що може стати серйозним викликом для суспільства і держави після Перемоги над Росією

Якщо парламенту не вистачило мудрості відтермінувати голосування, і для того, щоб прийняли рішення майже мінімальною кількістю голосів залучили фігурантів Реєстру держзрадників Нестора Шуфрича та Олександра Качного, то президенту має вистачити волі ветувати 5655 і відправити його на доопрацювання.

Це ситуація не про закон 5655, а про засади, які декларує влада. І вони не європейські, що може стати серйозним викликом для суспільства і держави після Перемоги над Росією.

До речі, петиція щодо того, щоб позбутися представників у парламенті, теж набрала достатню кількість голосів. Залишати їх у парламенті й приймати завдяки держзрадникам закони та реформи – це підривати довіру до парламенту.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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