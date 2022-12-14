Закон про містобудування: петиція з вимогою накласти вето набрала потрібну кількість голосів
Петиція до Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності набрала понад 25 тис. голосів
Про це повідомляє Рух "Чесно".
Петиція набрала потрібні 25 тис. голосів у рекордно стислі терміни. Українці закликають Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт N5655.
Раніше 13 грудня на сайті Асоціації міст України опублікували звернення голів частини населених пунктів України, які виступили проти законопроєкту №5655 про реформу містобудування. Вони застерегли, що цей закон "веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації".
Заяву підписали близько 40 міських голів українських міст. Зокрема Віталій Кличко, який є очільником АМУ, мер Львова Андрій Садовий, Хмельницького - Олександр Симчишин, Тернополя - Сергій Надал, Рівного - Олександр Третяк, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, Чернігова - Владислав Атрошенко, Житомира - Сергій Сухомлин та інші.
- 13 грудня Рада прийняла закон про реформування сфери містобудівної діяльності.
- Після цього президента України Володимира Зеленського закликали накласти вето на законопроєкт N5655 - котрий призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великими забудовниками.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе