Закон про містобудування: петиція з вимогою накласти вето набрала потрібну кількість голосів

Про це повідомляє Рух "Чесно".

Петиція набрала потрібні 25 тис. голосів у рекордно стислі терміни. Українці закликають Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт N5655.

Раніше 13 грудня на сайті Асоціації міст України опублікували звернення голів частини населених пунктів України, які виступили проти законопроєкту №5655 про реформу містобудування. Вони застерегли, що цей закон "веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації".

Заяву підписали близько 40 міських голів українських міст. Зокрема Віталій Кличко, який є очільником АМУ, мер Львова Андрій Садовий, Хмельницького - Олександр Симчишин, Тернополя - Сергій Надал, Рівного - Олександр Третяк, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, Чернігова - Владислав Атрошенко, Житомира - Сергій Сухомлин та інші.

13 грудня Рада прийняла закон про реформування сфери містобудівної діяльності.

Після цього президента України Володимира Зеленського закликали накласти вето на законопроєкт N5655 - котрий призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великими забудовниками.

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