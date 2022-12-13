Про це повідомили на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Зазначається, що у четвер 15 членів комітету Верховної Ради з питань організації державної влади підтримали у другому читанні Законопроєкт №5655 про "реформування сфери містобудування".

"Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та пришвидшення будівництв фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування", - зазначається у петиції.

Додається, що перевірки будівництв та документації за цим проєктом можуть бути здійснені приватними фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується.

"Окрім цього пропонується створити "Містобудівну палату" при Міністерстві розвитку регіонів, повноваження якої дуже схожі з сумнозвісною "Тендерною Палатою", - зазначається.

13 грудня Рада прийняла закон про реформування сфери містобудівної діяльності.

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