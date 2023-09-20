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OPINION

Серіали проти музеїв: бюджет-2024

Ірина Федорів
20 вересня, 2023 середа
14:10
Погляд Ірина Федорів

Сюди ж можна додати бібліотеки, архіви та заповідники...

Це ті установи, де зберігаються матеріали, які є джерелами нашої державності. Ворог завжди націлений не лише на фізичне знищення. Він нищить культурний пласт.

Тому Міністерство культури та інформаційної політики України не просто так наголошує, що культура - це один з елементів національної безпеки. Так воно і є. 100 %. У раді навіть є відповідна законодавча ініціатива - внесення змін до ЗУ "Про нацбезпеку" щодо збереження культурної спадщини.

Як це не сумно, одна з тих сфер, з якої урізають чи не найперше, коли треба гроші - це культура. Так, культура - це завжди про видатки. Мало які музеї чи заповідники будуть самоокупними.

Перед повномасштабною війною ми не подбали про те, щоб вивезти особливо цінні експонати... Але є ті, що, на щастя, вціліли й збереглися. І ось це втратити чи занедбати точно не можемо.

Зараз дуже важливо розуміти, що якщо в бюджеті на 2024 рік є кошти на такі речі як "Єдиний марафон", то чому настільки просідає культура? Питань щодо пріоритетів витрат на оборонку - нема. Але є точно ті видатки, які не є обов'язковими.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Економіка
Культура
державний бюджет
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