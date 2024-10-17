Перше. Зустріч і виступ у парламенті й друга за час вторгнення зустріч з лідерами фракцій — це добре. Український народ має право в першу чергу знати про плани влади щодо досягнення справедливого миру і перемоги.

Друге. Зеленський оголосив 5 пунктів плану і заявив, що існує три таємних додатки, переданих нашим партнерам.

Перший пункт плану — це членство України в НАТО. Для Європейської Солідарності — це принципова тема, два роки тому ОП критикував нашу команду, що внесення змін до Конституції щодо безальтернативності членства в Альянсі призвели до війни…

Україна втратила кілька років, гальмуючи наш шлях до НАТО і добре, що до нинішньої влади дійшло — це єдиний безальтернативний крок для нашої безпеки. Але в посланні йшлося тільки про вимоги для партнерів, й ні слова про наше домашнє завдання, аби ми відповідали критеріям країни НАТО. А це і справжня боротьба з корупцією, і демократія.

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Те саме стосується інших пунктів плану. Слово "партнери" прозвучало разів 40, набагато більше, ніж "Україна" чи навіть "РФ", яка розпочала цю жорстоку війну і несе за неї повну відповідальність.

Але перемога не може залежати тільки від наших партнерів. Вона багато в чому залежить від нас.

Третє. План має бути реалістичним. А не рамковим.

У плані президента прозвучало багато правильних слів про єдність, безальтернативність демократії, посилення оборонного корпусу і євроатлантичну інтеграцію. Ми за. Але важливо мати план нашої домашньої роботи. Покроковий. Що ми як держава, як інституцій маємо зробити в цьому напрямку.

А це професійне посилення уряду і переформатування коаліції, повернення органам влади субʼєктності. Цього в посланні не було.

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Цікаво, чому саме зараз президент прийшов до парламенту? Для мене це сигнал серйозності ситуації на фронті, в економіці, між рядками — зміна конʼюнктури у світі. І влада це розуміє. Тому бачимо зміну риторики. Про повернення кордонів 91 року і каву в Ялті вже не звучить. Бо всі розуміють, що зараз важливо зберегти державність. Правди про те, що певну частину наших територій, можливо, прийдеться звільняти політико-дипломатичним шляхом — теж не звучало.

Зеленський звернувся до партнерів із закликом скасувати заборону на використання західної зброї бити по військових цілях на території Росії. Ми це підтримуємо й просуваємо на всіх міжнародних зустрічах. Щодо посилення нашого оборонного комплексу, то окрім слів треба конкретні кроки, в тому числі в бюджеті на 2025 рік передбачити збільшення виробництва зброї, а не Дорожній фонд.

Винятком, де прописані зобов’язання на партнерів, а України, є пункти 4 і 5. Один з них буде реалізований після війни: ми надамо наших досвідчених військових для посилення безпеки Європи й надра для спільної розробки та інвестицій. Хороші та правильні пункти. Але до перемоги ще треба дожити й вистояти.

Й тепер ключове питання — як нам перемоги? Партнери за нас це не зроблять, при всій до них повазі. Тому хочеться почути план внутрішніх реформ і нашу домашню роботу.

Джерело

Про авторку: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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