"Є надлишки": у конгресі США закликали якомога швидше передати Україні додаткові касетні бомби
Конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон заявив, що американська армія має у надлишку касетні бомби і закликав передати їх Україні для протистояння російській агресії
Про це він сказав на слуханнях у Палаті представників США.
Він висловив сподівання, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше.
"У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це - відправити їх народу України", - сказав Вілсон.
Тим часом голова Пентагону Ллойд Остін, виступаючи у Палаті представників США, прокоментував постачання далекобійних ракет ATACMS Україні.
Він заявив, що США нададуть Україні "стільки можливостей, скільки зможуть".
Довідково: касетні бомби - це боєприпаси або ракети, які розриваються у повітрі, викидаючи менші бомби. Головна перевага цих бомб у тому, що вони можуть уражувати більшу територію.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати нададуть Україні "стільки ракет ATACMS, скільки зможуть", а також звернувся до партнерів із закликом надати системи Patriot.
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