"Є надлишки": у конгресі США закликали якомога швидше передати Україні додаткові касетні бомби

Про це він сказав на слуханнях у Палаті представників США.

Він висловив сподівання, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше.

"У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб знищити їх, і це - відправити їх народу України", - сказав Вілсон.

Тим часом голова Пентагону Ллойд Остін, виступаючи у Палаті представників США, прокоментував постачання далекобійних ракет ATACMS Україні.

Він заявив, що США нададуть Україні "стільки можливостей, скільки зможуть".

Довідково: касетні бомби - це боєприпаси або ракети, які розриваються у повітрі, викидаючи менші бомби. Головна перевага цих бомб у тому, що вони можуть уражувати більшу територію.