У США запропонували встановити бюст Зеленського у Капітолії
У США запропонували розмістити погруддя президента України в Домовому крилі будівлі парламенту країни
Про це пише видання "Washington Times".
З пропозицією про розміщення бюста Зеленського в Капітолії виступив конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Раніше він вніс проєкт резолюції, яка наказує Раді образотворчих мистецтв Палати представників США створити бюст президента України.
"Рада відповідальна за всі твори мистецтва та історичні об’єкти, виставлені в крилі Будинку Капітолія США та пов’язаних з ним офісних будівлях", - пояснюють журналісти.
Джо Вілсон працює в Конгресі США з 2001 року і є старшим членом комітетів Палати представників зі збройних сил та закордонних справ.
"Переконаний консерватор, який зазнав різкої критики за викрикування "Ти брешеш" колишньому президенту Обамі під час звернення до Конгресу в 2009 році, пан Вілсон став рішучим прихильником України", — йдеться у матеріалі.
Також повідомляється, що у грудні він заявив виданню Charleston Post and Courier, що боротьба України з російською агресією нагадала йому американську революцію.
- Нагадаємо, Зеленський здійснив у США перший візит після початку широкомасштабного вторгнення РФ та виступив у Конгресі 22 грудня.
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