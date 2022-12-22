Президент Зелкнський виступає у конгресі США
Під час візиту у США президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Джо Байденом виступить у Конгресі
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