Поки Трамп не прийде, нового фінансування України не буде та чому експерти з розвідки бояться призначення Тулсі Габбард. Акценти світових ЗМІ 5 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 грудня.

Поки Трамп не прийде, нового фінансування України не буде

Спікер Майк Джонсон відхилив запит адміністрації Байдена на виділення 24 мільярдів доларів на допомогу Україні в рамках очікуваного законопроєкту про короткострокові витрати, який Конгрес має ухвалити до 20 грудня, пише Politico.

Адміністративно-бюджетне управління включило запит на фінансування до списку, надісланого до Конгресу наприкінці минулого місяця. Новий транш надзвичайного фінансування Пентагону буде спрямований на постачання зброї та обладнання для України та поповнення американських запасів.

Проте Джонсон, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він додавати гроші, пов'язані з Україною, до того моменту, як очікується, коли буде зупинка витрат на початку наступного року, відповів, що не планує цього робити.

"В Україні щогодини відбуваються зміни, – зазначив він. – Не Джо Байдену зараз приймати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати і прийняти вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього, тому я не очікую, що будь-яке фінансування України зараз з'явиться.

Конгрес має час до 20 грудня, щоб профінансувати уряд і уникнути канікул. Хоча деякі республіканці сподіваються, що їм вдасться до кінця року домовитися про всеосяжний законопроєкт про витрати, який дозволить профінансувати уряд до кінця вересня, і в Палаті представників, і в Сенаті республіканці все частіше визнають, що їм знадобиться тимчасова зупинка.

Цього тижня Джонсон заявив журналістам про очікування щодо того, що цей законопроєкт буде прийнятий у березні, хоча інші республіканці хочуть, щоб він був прийнятий у січні, що, на їхню думку, допоможе їм швидше перейти до більш масштабних законодавчих ініціатив Трампа.

Чому експерти з розвідки бояться Тулсі Габбард

Дональд Трамп і Тулсі Габбард, Фото: gettyimages

Вибір Трампа на посаду директора національної розвідки вже давно вважається небезпечним через її контакти з Сирією та позицію щодо України, підкреслює The Guardian.

У 2018 році сирійський дисидент під кодовою назвою Цезар мав свідчити в комітеті закордонних справ Палати представників Конгресу США про тортури та страти без суду і слідства, які стали характерною рисою жорстоких репресій Башара Асада проти опозиції під час громадянської війни в Сирії.

Це не перший візит Цезаря до Вашингтона: колишній військовий фотограф вивіз 55 тисяч фотографій та інших доказів життя в жорстоких в'язницях Асада роками раніше і проводив анонімну кампанію, щоб переконати американських законодавців запровадити жорсткі санкції проти мережі Асада як покарання за його панування терору.

Проте напередодні цих слухань співробітники комітету, активісти й сам Цезар раптом занервували: чи безпечно давати свідчення перед Тулсі Габбард, конгресменом від Гавайських островів, яка лише роком раніше за власним бажанням їздила до Дамаска, щоб зустрітися з Асадом?

Перед ними постало запитання чи може вона записати голос Цезаря, або, можливо, надіслати фотографію таємного свідка тим же контактам, які організували її зустріч з сирійським президентом.

Під час поїздки до Конгресу у 2015 році, згадує виконавчий директор Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій Муаз Мустафа, Габбард запитала трьох молодих сирійських дівчат, чи не міг авіаудар, який вони ледь пережили, бути здійсненим не Асадом, а терористичним угрупованням ІДІЛ. Але тут одна проблема: ІДІЛ не має військово-повітряних сил.

На фотографіях з брифінгу 2018 року видно, як сильно замаскований Цезар сидить у капюшоні й масці, даючи свідчення перед комітетом Палати представників. Мустафа зазначив, що завжди маскує свідків, але того дня особливо остерігався Тулсі.

Немає жодних доказів того, що Габбард намагалася передати будь-яку інформацію про сирійського викривача Дамаску або будь-якій іншій країні, а також того, що вона має якісь задокументовані зв'язки з іншими розвідувальними службами.

Але у вашингтонських зовнішньополітичних колах і тісно пов'язаній розвідувальній спільноті Габбард вже давно вважається небезпечною; дехто занепокоєний тим, що вона, схоже, схильна до теорій змови та підлабузництва перед диктаторами.

Немає жодних доказів того, що Габбард намагалася передати будь-яку інформацію про сирійського викривача Дамаску або будь-якій іншій країні, а також того, що вона має якісь задокументовані зв'язки з іншими розвідувальними службами.

Але, відзначає The Guardian, у вашингтонських зовнішньополітичних колах і тісно пов'язаній розвідувальній спільноті Габбард вже давно вважається небезпечною, дехто занепокоєний тим, що вона, схоже, схильна до теорій змови й підлабузництва перед диктаторами. Інші, зокрема колишня держсекретарка і кандидатка в президенти Гілларі Клінтон, пішли далі, назвавши її "російським агентом".

"Існує реальне занепокоєння з приводу її контактів [у Сирії] і того, що вона не поділяє тих самих симпатій і цінностей, що й розвідувальне співтовариство", – сказала людина, знайома з дискусіями серед вищих посадових осіб розвідки.

Габбард та її прихильники засудили ці нападки як наклеп, заявивши, що її історія антиінтервенціонізму в Сирії та Україні була перекручена як свого роду "холодна війна 2.0".

Габбард неодноразово ділилася теоріями змови, зокрема за являючи незабаром після вторгнення Росії в Україну, що в Україні існує понад 25 біолабораторій, що фінансуються США, які, якщо їх зламати, випустять і поширять смертельні патогени в США/світі".

"Настав час відкласти геополітику в сторону і прийняти дух алохи, поваги і любові для українського народу, дійшовши згоди, що Україна буде нейтральною країною", – заявила Габбард через кілька днів після вторгнення Росії в Україну.

Вона неодноразово підтримувала диктаторів, зокрема Асада, припускаючи, що повідомлення про хімічні атаки 2013 і 2017 років були неправдивими, і закликала США "об'єднати зусилля" з Москвою після її інтервенції в Сирії у 2015 році.