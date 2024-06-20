Німеччина продовжує гальмувати новий пакет санкцій проти РФ, - дипломати ЄС

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.

Посадовці з 27 країн ЄС обговорюють пакет санкцій понад місяць. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.

"Вагання Німеччини були частково пов’язані з внутрішніми розбіжностями між її міністерством закордонних справ і офісом канцлера, повідомили дипломати та джерело, знайоме з цим питанням", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЄС виключив один пункт з нового пакету - він поширював дію так званого "застереження про заборону Росії" на дочірні компанії в третіх країнах. Застереження змусило б ці дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт у Росію і реекспорт для використання в Росії".