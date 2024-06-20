Німеччина продовжує гальмувати новий пакет санкцій проти РФ, - дипломати ЄС
Країни Європейського Союзу не змогли домовитися про 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина продовжує гальмувати погодження нових заборон
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.
Посадовці з 27 країн ЄС обговорюють пакет санкцій понад місяць. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.
"Вагання Німеччини були частково пов’язані з внутрішніми розбіжностями між її міністерством закордонних справ і офісом канцлера, повідомили дипломати та джерело, знайоме з цим питанням", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЄС виключив один пункт з нового пакету - він поширював дію так званого "застереження про заборону Росії" на дочірні компанії в третіх країнах. Застереження змусило б ці дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт у Росію і реекспорт для використання в Росії".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.43 Купівля 40.43Продаж 40.95
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.16
- Актуальне
- Важливе