Німеччина не погоджує нові санкції ЄС проти Росії, - журналіст

Про це Йозвяк написав у соцмережі Х.

"Сьогодні мала бути угода, але Німеччина ще не готова дати зелене світло. Наступного тижня переговори продовжаться", - написав Йозвяк.

12 червня, коли члени ЄС не змогли дійти згоди щодо нового пакету санкцій проти РФ, журналіст висловив здивування, що перешкодою стала позиція Німеччини, а не Угорщини.

Попередній (13-й з початку повномасштабної війни) пакет санкцій проти Росії Євросоюз ухвалив 23 лютого 2024 року.

Раніше США, Велика Британія та Канада запровадили нові санкції проти Росії.

НБУ назвав нові санкції США проти РФ потужним ударом по фінансовій інфраструктурі.

На головній біржі РФ через нові санкції США стала неможлива торгівля доларами та євро.