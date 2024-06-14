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Канада ввела санкції проти 11 росіян та 16 юридичних осіб, які підтримують війну проти України

14 червня, 2024 п'ятниця
07:21
Економіка Канада

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції проти 11 російських громадян та 16 юридичних осіб, які сприяють та підтримують війну РФ в Україні

Зміст

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

"Ці санкції стосуються багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до операцій з дезінформації та пропаганди, включно з особами, визначеними Канадським механізмом швидкого реагування. Вони також включають підприємства військово-промислового комплексу Росії, які постачають ключові технології та електричні компоненти для підтримки військових зусиль Росії. Крім того, санкції націлені на організації, залучені в обхід санкцій, які полегшують доступ Росії до санкційних товарів або доходів від нафти, проданої вище верхньої межі цін G7", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед пропагандистів під санкції потрапила Катерина Мізуліна, яка обіймає посаду голови Ліги безпечного інтернету РФ. Також під канадськими санкціями опинилися голова центрального виконкому партії "Єдина Росія" Олександр Сідякін та міністр торгівлі та промисловості РФ Антон Аліханов.

Санкції торкнулись й низки пропагандистських медіа РФ різного рівня: 

  • Канал Санкт-Петербург (також відомий як ГАТР);
  • Фонд розвитку нових медіа;
  • Таврія ТБ;
  • Маріуполь 24;
  • ZaMedia (також відома як ЗаТВ, За!Радіо та Запорізький вісник);
  • Російська газета;
  • Голос Європи, ТОВ.

"Заходи, оголошені сьогодні, узгоджуються з давньою підтримкою України Канадою та мають на меті порушити здатність Росії вести незаконну війну шляхом обмеження доступу до компонентів, необхідних для військових зусиль Росії, позбавляючи Росію доходів, які вона використовує для фінансування своєї незаконної війни, і підриваючи її операції з дезінформації", - резюмували в дипломатичному відомстві Канади.

  • Нові санкції США проти Росії призвели до призупинення торгів доларами та євро на провідному фінансовому ринку країни Московській біржі MOEX.
Теги:
Світ
Росія
Канада
санкції проти Росії
Війна з Росією
підтримка України
пропаганда
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