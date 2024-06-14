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Через нові санкції США на головній біржі РФ стала неможлива торгівля доларами та євро

14 червня, 2024 п'ятниця
06:47
Економіка росія валюта

Нові санкції США проти Росії призвели до призупинення торгів доларами та євро на провідному фінансовому ринку країни Московській біржі MOEX

Зміст

Про це повідомляє CNN.

MOEX і Центральний банк Росії оприлюднили заяви протягом години після того, як Вашингтон оголосив про новий пакет санкцій, спрямованих на скорочення потоку грошей і товарів для підтримки війни Москви в Україні.

"У зв'язку з введенням США обмежувальних заходів щодо Московської біржової групи призупинені біржові торги та розрахунки поставочними інструментами в доларах США і євро", - повідомили в Центробанку.

Цей крок означає, що банки, компанії та інвестори більше не зможуть торгувати будь-якою валютою через центральну біржу, яка пропонує такі переваги, як краща ліквідність і нагляд. Натомість їм доведеться торгувати на ринку, де угоди проводяться безпосередньо між двома сторонами. Центральний банк заявив, що використовуватиме дані цих торгів для встановлення офіційних курсів валют.

Багато росіян тримають заощадження в доларах або євро, пам’ятаючи про періодичні кризи в останні десятиліття, коли курс рубля падав. Центральний банк запевнив людей, що ці вклади безпечні.

"Компанії та фізичні особи можуть продовжувати купувати та продавати долари США та євро через російські банки. Усі кошти в доларах США та євро на рахунках і депозитах громадян і компаній залишаються в безпеці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з тим, що Москва намагається налагодити тісніші торговельні та політичні зв’язки з Пекіном, китайський юань витіснив долар і став найбільш торговою валютою MOEX, на яку припадає 53,6% усієї іноземної валюти, що торгується в травні.

Обсяг торгів долара до рубля на MOEX зазвичай становить близько 1 млрд рублів (11 млн доларів) на день, тоді як обсяг торгів євро до рубля коливається на рівні близько 300 млн рублів (3 млн доларів) щодня. Для торгівлі юанем і рублем щоденні обсяги тепер регулярно перевищують 8 млрд рублів (90 млн доларів).

  • Велика Британія додала 50 позицій у список санкційних обмежень проти Росії. Серед них - Московська фондова біржа.
Теги:
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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