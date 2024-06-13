"Потужний удар по фінансовій інфраструктурі": НБУ проаналізував нові санкції США проти РФ
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що нові фінансові санкції Сполучених Штатів проти Росії стануть "потужним ударом" по економіці Кремля
Про це він написав у Facebook.
Зазначається, що першим акцентом санкційного пакета є те, що Московську біржу, яка є основним гравцем російського ринку для торгівлі валютою та IPO російських компаній, включено до SDN-списку.
Крім того, до нього увійшли також її пов’язані компанії - Національний розрахунковий депозитарій та Національний кліринговий центр.
"Персональні блокуючі санкції проти Московської Біржі - це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі РФ, що значно ускладнить доступ росії до ринків капіталу та проведення розрахунків. Також у пакеті Точка Банк, провідні страхові компанії СОГАЗ та РНП", - пояснив Пишний.
За його словами, другим акцентом стало суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних фінансових установ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором.
"Тобто у фокусі уваги Мінфіну США та відповідно в зоні ризику опинились усі іноземні банки, які співпрацюють із санкційними особами РФ. Очікуємо посилення комплаєнсу банків щодо клієнтів та операцій, пов’язаних з Росією", - додав голова НБУ.
Також у пакеті є секторальні санкції - заборона на постачання низки ІТ-послуг у РФ, що означатиме закриття доступу до провідних технологічних рішень від американських постачальників.
- Нагадаємо, що 12 червня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації на тлі переходу Кремля до воєнної економіки.
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