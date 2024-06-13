"Потужний удар по фінансовій інфраструктурі": НБУ проаналізував нові санкції США проти РФ

Про це він написав у Facebook.

Зазначається, що першим акцентом санкційного пакета є те, що Московську біржу, яка є основним гравцем російського ринку для торгівлі валютою та IPO російських компаній, включено до SDN-списку.

Крім того, до нього увійшли також її пов’язані компанії - Національний розрахунковий депозитарій та Національний кліринговий центр.

"Персональні блокуючі санкції проти Московської Біржі - це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі РФ, що значно ускладнить доступ росії до ринків капіталу та проведення розрахунків. Також у пакеті Точка Банк, провідні страхові компанії СОГАЗ та РНП", - пояснив Пишний.

За його словами, другим акцентом стало суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних фінансових установ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором.

"Тобто у фокусі уваги Мінфіну США та відповідно в зоні ризику опинились усі іноземні банки, які співпрацюють із санкційними особами РФ. Очікуємо посилення комплаєнсу банків щодо клієнтів та операцій, пов’язаних з Росією", - додав голова НБУ.

Також у пакеті є секторальні санкції - заборона на постачання низки ІТ-послуг у РФ, що означатиме закриття доступу до провідних технологічних рішень від американських постачальників.