Під обмеження потрапила Московська біржа: Велика Британія розширила санкції проти Росії

Про це повідомили на урядовому сайті Британії.

Новий пакет санкцій спрямований зокрема проти установ, що лежать в основі фінансової системи Росії, в тому числі Московської фондової біржі.

Також під санкції потрапили кораблі "тіньового флоту" РФ, установи, що лежать в основі російської фінансової системи, та постачальники, які підтримують російське військове виробництво.

Крім того, нові санкції також спрямовані проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російських військових, включаючи компанії, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також судна, які перевозять військові товари з Північної Кореї до Росії.

"Сьогодні ми знову посилюємо економічний тиск через санкції, щоб зменшити здатність Росії фінансувати свою військову машину. Путін повинен програти, і відрізання його можливості фінансувати тривалий конфлікт є абсолютно життєво важливим", - сказав прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.