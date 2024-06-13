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Під обмеження потрапила Московська біржа: Велика Британія розширила санкції проти Росії

13 червня, 2024 четвер
16:51
Новини Московська біржа

Велика Британія додала 50 позицій у список санкційних обмежень проти Росії. Серед них - Московська фондова біржа

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Про це повідомили на урядовому сайті Британії.

Новий пакет санкцій спрямований зокрема проти установ, що лежать в основі фінансової системи Росії, в тому числі Московської фондової біржі. 

Також під санкції потрапили кораблі "тіньового флоту" РФ, установи, що лежать в основі російської фінансової системи, та постачальники, які підтримують російське військове виробництво. 

Крім того, нові санкції також спрямовані проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російських військових, включаючи компанії, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також судна, які перевозять військові товари з Північної Кореї до Росії.  

"Сьогодні ми знову посилюємо економічний тиск через санкції, щоб зменшити здатність Росії фінансувати свою військову машину. Путін повинен програти, і відрізання його можливості фінансувати тривалий конфлікт є абсолютно життєво важливим", - сказав прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

  • Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації на тлі переходу Кремля до воєнної економіки.

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