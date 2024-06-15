Шольц пояснив, чому Німеччина не погодила новий пакет санкцій проти РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії, а намагається зробити їх якомога ефективнішими
Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу ZDF, передає "Європейська правда".
"Ми хочемо забезпечити, щоб це було зроблено якомога більш прагматично. Це те, що ми також робимо, консультуючись з німецькою економікою", - сказав Шольц.
За його словами, Євросоюз повинен ухвалити рішення для запобігання експорту підсанкційних товарів з інших країн до Росії, "але це має бути зроблено таким чином, щоб це було здійсненно, щоб це працювало".
"Нам потрібно знайти хороше рішення. І як я вже казав, йдеться також про те, щоб поставити нашу економіку, яка дуже орієнтована на експорт, у таке становище, щоб вона могла експортувати товари, які точно нікуди більше не підуть", - додав Шольц.
- Напередодні кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк заявив, що Німеччина не схвалила новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.
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