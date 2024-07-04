Литва закликала YouTube видалити акаунти Газманова, Лепса й "Любе"

Про це інформує LRT.

Вказано, що йдеться про акаунти Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любе"), Григорія Лепса, Юлії Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), В'ячеслава Манучарова і Поліни Гагаріної.

У литовській комісії з радіо і телебачення заявили, що якщо YouTube не видалить акаунти, вони вживуть правових заходів. Наприклад, комісія може оштрафувати юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції. Сума штрафу складатиме до 50 тис. євро і може збільшитись, якщо порушення триватиме.