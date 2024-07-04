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Литва закликала YouTube видалити акаунти Газманова, Лепса й "Любе"

4 липня, 2024 четвер
23:00
Культура На фото: Григорій Лепс

Литовська комісія з радіо і телебачення закликала YouTube та Google видалити акаунти осіб, які опинилися в санкційному списку ЄС: йдеться, зокрема, про Газманова, Лепса й "Любе"

Зміст

Про це інформує LRT

Вказано, що йдеться про акаунти Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любе"), Григорія Лепса, Юлії Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), В'ячеслава Манучарова і Поліни Гагаріної.

У литовській комісії з радіо і телебачення заявили, що якщо YouTube не видалить акаунти, вони вживуть правових заходів. Наприклад, комісія може оштрафувати юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції. Сума штрафу складатиме до 50 тис. євро і може збільшитись, якщо порушення триватиме. 

  • Раніше шведський стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та ЄС ввели санкції за активну підтримку проти України. Серед підсанкційних російських виконавців, чиї сторінки були видалені Spotify, є Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе". 
Теги:
Світ
ЄС
Литва
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