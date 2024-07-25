У Росії швидкість завантаження YouTube може знизитися на 70%

Про це повідомив голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн.

За його словами, до кінця тижня швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного - вже до 70%. Цей захід поки що стосується лише десктопної версії сервісу.

"Деградація YouTube - вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу, який, як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати й ігнорувати наше законодавство", - написав Хінштейн.

Він зазначив, що подальша доля YouTube у Росії залежить "виключно від самого сервісу" і додав, що альтернативні майданчики у РФ "розвиваються зараз дуже активно".

Що відомо про блокування YouTube у Росії

У Росії у п'ятницю, 12 липня, телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube.

Тоді російське видання "Газета.ру", з посиланням на джерело близьке до Кремля, повідомляло, що у вересні у Росії можуть повністю заблокувати YouTube. Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російська влада не планує обмежувати доступ до YouTube.