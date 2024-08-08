Не працює сайт і застосунок: росіяни масово жаліються на блокування Youtube

Про це повідомляє The Moscow Tіmes.

Скарги почали надходити від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, тимчасово окупованого Криму та інших регіонів РФ.

Зазначається, що під час спроби переходу на сайт з'являється повідомлення про відсутність з'єднання. Така ж сама проблема фіксується у мобільному додатку.