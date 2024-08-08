Не працює сайт і застосунок: росіяни масово жаліються на блокування Youtube
Російські користувачі почали масово скаржитися на повну зупинку роботи Youtube - фіксуються проблеми у роботі сайту та мобільного додатка
Про це повідомляє The Moscow Tіmes.
Скарги почали надходити від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, тимчасово окупованого Криму та інших регіонів РФ.
Зазначається, що під час спроби переходу на сайт з'являється повідомлення про відсутність з'єднання. Така ж сама проблема фіксується у мобільному додатку.
- Перші скарги на зниження швидкості завантаження відео на YouTube від російських користувачів з'явилися ще в середині липня. А напередодні "Жовта стрічка" повідомила, що окупанти заблокували для жителів Донецька доступ до застосунку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.75 Купівля 40.75Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.46Продаж 45.16
- Актуальне
- Важливе