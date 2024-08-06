Росіяни заблокували в окупованому Донецьку доступ до YouTube, - "Жовта стрічка"
Російські загарбники заблокували для жителів тимчасово окупованого Донецька доступ до YouTube
Про це повідомляє "Жовта стрічка".
Активісти руху поінформували, що в тимчасово захопленому українському місті доступ до відеохостингу YouTube зник. Проте, якщо на пристроях встановлений VPN сервіс - він працює з перебоями.
"Але на смарт ТВ з операційною системою Tizen доступ до відеосервісу зовсім зник", - кажуть активісти.
"Блокування YouTube є черговим кроком у спробах обмежити доступ до зовнішніх джерел інформації та створення альтернативної реальності, якою керують окупанти", - підкреслюють у повідомленні.
- 12 липня телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube у Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.4
- EUR Купівля 44.67Продаж 45.4
- Актуальне
- Важливе