Росіяни заблокували в окупованому Донецьку доступ до YouTube, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє "Жовта стрічка".

Активісти руху поінформували, що в тимчасово захопленому українському місті доступ до відеохостингу YouTube зник. Проте, якщо на пристроях встановлений VPN сервіс - він працює з перебоями.

"Але на смарт ТВ з операційною системою Tizen доступ до відеосервісу зовсім зник", - кажуть активісти.

"Блокування YouTube є черговим кроком у спробах обмежити доступ до зовнішніх джерел інформації та створення альтернативної реальності, якою керують окупанти", - підкреслюють у повідомленні.