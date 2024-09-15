У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: причина
Увечері 15 вересня у столиці України спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, ймовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області
Про це повідомляє КМДА.
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.
В адміністрації рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а також увімкнути очищувач повітря на максимум.
- 3 вересня у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною стали пожежі в екосистемах.
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