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У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: причина

Катерина Єсікова
15 вересня, 2024 неділя
22:57
Суспільство На фото: монумент "Батьківщина-мати"

Увечері 15 вересня у столиці України спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, ймовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області

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Про це повідомляє КМДА.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а також увімкнути очищувач повітря на максимум.

  • 3 вересня у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною стали пожежі в екосистемах.
Теги:
Україна
Київщина
новини Києва
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