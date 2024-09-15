У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: причина

Про це повідомляє КМДА.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а також увімкнути очищувач повітря на максимум.