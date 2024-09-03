У Києві фіксують погіршення якості повітря через пожежі в екосистемах
У вівторок, 3 вересня, у столиці України зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною стали пожежі в екосистемах
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема - горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини", - йдеться у повідомленні.
Так, пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.
КМДА дала поради у випадку появи задимленості, зокрема:
- зачинити вікна;
- відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.
У Оскільській громаді Ізюмського району на Харківщині відучора горить ліс на площі близько 1200 га. У результаті пожежі постраждали мешканка села Студенок та рятувальник ДСНС.
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