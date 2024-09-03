У Києві фіксують погіршення якості повітря через пожежі в екосистемах

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема - горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини", - йдеться у повідомленні.

Так, пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

КМДА дала поради у випадку появи задимленості, зокрема:

зачинити вікна;

відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

У Оскільській громаді Ізюмського району на Харківщині відучора горить ліс на площі близько 1200 га. У результаті пожежі постраждали мешканка села Студенок та рятувальник ДСНС.