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Непомітні для радарів, уникають ППО: все про ракети для F-16 JASSM та їхні можливості

9 вересня, 2024 понедiлок
11:20
Статті AGM-158 JASSM — малопомітна крилата ракета повітряного базування

Є винищувачі – будуть і ракети до них. Білий дім розглядає можливість передати Україні крилаті ракет великої дальності AGM-158 JASSM. Про це повідомила низка західних медіа

Зміст

Що таке AGM-158 JASSM

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – це американська високоточна крилата ракета класу "повітря – поверхня". Вони призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і рухомих цілей за будь-якої погоди, в будь-який час доби.

Старіші моделі JASSM, довжиною близько чотирьох метрів, непомітні на радарах і  мають радіус дії бл. 370 км. Вони можуть літати близько до землі та запрограмовані на обхідні маршрути, щоб уникати ворожих засобів ППО. Новіша версія JASSM-ER може пролетіти понад 800 км, але Reuters припускає, що Україна претендує на старішу версію – цих ракет на американських складах значно більше.

ракета AGM-158 JASSM

Фото: wikipedia

 

"За своїми параметрами ракета аналогічна до британських Storm Shadow. На мій погляд, ракети повітряного базування є ефективнішими, ніж інші ракетні комплекси", – коментував в етері Еспресо ймовірну передачу AGM-158 Україні головний редактор видання Defense Express Олег Катков. 

Проникна бойова частина JASSM  складає близько 450 кг, а найновіші версії ракети коштують бл. $1 млн. кожна. Виробник цієї зброї компанія Lockheed Martin повідомляв, що випуск понад 3500 таких ракет. 

Як працюють ракети JASSM

Ракети JASSM досі застосовували лише на американських літаках – F-15, B-1B, B-2, B-52H, F-35, а головне – на F-16, що віднедавна є на озброєнні в ЗСУ, на нього можна підвісити дві ракети такого типу. Джерела Reuters припускають, що AGM-158 придатні для використання навіть із винищувачами незахідних країн, якими користується Україна. 

Ракета збудована за технологією "стелс" (Stealth) – використання спеціальних геометричних форм і радіопоглинаючих матеріалів, щоб зменшити сигнал, відбитого в напрямку радіолокаційних, інфрачервоних та ін. приладів спостереження і зробити об'єкт малопомітним. Коштом на низьких висотах JASSM  прориває протиповітряну оборону. 

Ракета має турбореактивний двигун та систему автономного розпізнавання цілей. Сигнали GPS та інерціальна навігаційна системи забезпечують орієнтування ракети. На завершальній ділянці траєкторії працює тепловізійна головка самонаведення, що дозволяє ігнорувати засоби РЕБ та точно уражати цілі.

AGM-158 JASSM

Фото: turbosquid

 

Технічні характеристики

  • Довжина – 4,27 м,
  • Розмах крила – 2,4 м,
  • Вага – 1020 кг,
  • Бойова частина – 450 кг,
  • Дальність – 370 км,
  • Швидкість польоту – до 1000 км/год,
  • Похибка влучання – до 3 м,
  • Виробнича вартість – $ 0,7 млн. 

Коли Україна отримає ракети AGM-158 JASSM і скільки їх буде

Ракета JASSM тривалий час була в списку пріоритетів українського військового керівництва. Це не дивно, особливо після передачу Повітряним силам ЗСУ літаків F-16 – ракети дозволять повністю використовувати потенціал винищувачів. До певного часу AGM-158 вважалися забороненими для передачі України. Однак услід за танками Abrams, системами ППО Patriot і винищувачами F-16, черга дійшла  до них.

У серпні 2024-го видання Politico написало, що адміністрація Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії для українських F-16. Остаточного рішення про відправлення ракет на той час ще не було ухвалено, адміністрація "працювала над деталями".

Через місяць повідомлення у ЗМІ змінилися. Reuters, посилаючись на джерела в американському уряді наголосив, що США близькі до передачі Україні JASSM і ракети можуть увійти до одного з пакетів допомоги, про які Вашингтон оголосить уже цієї осені. На їх отримання доведеться почекати кілька місяців.

"За позитивних прогнозів ми можемо отримати це озброєння вже наприкінці цього – на початку наступного року, хоча офіційно рішення про виділення цих ракет ще не прийнято", – пишуть оглядачі Defense Express.

Вони ж наголошують, що головною перевагою ракет є навіть не далекобійність чи інші характеристики, а солідний запас ракет на американських складах. Це означає, що США можуть забезпечити стабільні постачання Україні старіші версії JASSM, натомість поповнюючи свої склади новішими зразками озброєнь.

Зрештою, і старішу версію ніхто не планує списувати в архів. У серпні 2024 року Департамент оборони США повідомляв про виділення 130 млн доларів на збільшення виробництва крилатих ракет JASSM. Тут може йтися як про потребу України, так і інших країн. Наприклад, Польща у 2024-му домовилася про закупівлю понад 800 таких ракет.

Як ракети JASSM змінять ситуацію на фронті

Станом на сьогодні, у бойових умовах ракети AGM-158 JASSM були застосовані двічі. У квітні 2018 року США та разом із Великою Британією та Францією завдала масованого ракетного удару по об'єктах, де режим Башара Асада в Сирії виготовляв хімічну зброю режиму Башара Асада в Сирії. Відомо, що тоді було випущено 19 ракет, а носієм виступив B-1B Lancer – один бомбардувальник цього типу може брати на борт до 24 таких ракет.

Другий епізод застосування стався 27 жовтня 2019 року. Тоді США знищили лідера терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді. Для повного знищення комплексу було використано кілька ракет. 

"Відправлення JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічну ситуацію на полі бою, сказали американські посадовці. А військові аналітики припустили, що надання JASSM, які є малопомітними й можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет у поточному арсеналі ЗСУ, могло б відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів", – пише "Голос Америки".

"F-16 ще не сумісний зі Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність глибокого удару. Розширення крилатих ракет ВПС України може допомогти Києву досягти однієї з головних цілей – звільнення Кримського півострова від дев’яти років російської окупації", – цитує аналітика корпорації RAND у Каліфорнії Бріна Таннегілла видання Forbes.

Основною ж перевагою ракет за океаном також вважають їхню кількість

"Ключовим для України є не питання якості, а питання кількості. Українцям справді потрібно набагато більше F-16, їм потрібно набагато більше винищувачів, набагато більше зброї, набагато більше боєприпасів. І навіть якщо вони правильно отримають круту зброю, вони не отримують її у потрібній кількості", – зазначив полковник ВПС США у відставці Джефрі Фішер.

Експерти застерігають від того, щоб сприймати ці ракети чи будь-яку іншу збро, як "вундерваффе", що сама собою кардинально змінить ситуацію на полі бою.

Чи дозволили ракетами AGM-158 JASSM бити по території Росії

Станом на серпень 2024 року, Politico наголошував, що заборону бити американською зброєю по території, яка за міжнародним правом є російською, ніхто не знімав (заборона не стосується української території, окупованої РФ). Ці обмеження, наприклад, стосуються і армійських тактичних ракетних систем великої дальності (ATACMS), що є на озброєнні в Україні.

Однак передача Україні JASSM може свідчити, що ситуація невдовзі зміниться, вважають експерти. 

Так "Голос Америки" цитує генерала ВПС США у відставці Чарльза Коркорана, який назвав повідомлення про передачу крилатих ракет "обнадійливим знаком" і сподівається, що Вашингтон дозволить українцям використати їх AGM-158 на повну. 

"Я вважаю, що не буде сенсу надавати їм зброю великої дальності, яку вони не зможуть використовувати, ми можемо надати зброю малого радіуса дії, яка є набагато дешевшою, якщо ми не збираємося дозволяти стріляти нею на великі відстані", – пояснив генерал.

А Reuters уже називає серед перших можливих цілей для цих ракет російські воєнні об'єкти у прикордонних російських областях – Воронезькій та Брянській. А щодалі росіяни відсуватимуть свої сили від кордону, то важче їм буде працювати на фронті.

Теги:
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Новини
зброя
ЗСУ
США
F-16
Військові новини
зброя для України
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