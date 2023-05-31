У США є ракети під F-16, які є аналогами Storm Shadow, - головред Defense Express Катков
Враховуючи очікувану передачу Україні винищувачів F-16, у США є ракета JASSM, яка інтегрована під цей літак. За своїми параметрами вона аналогічна до Storm Shadow
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"У Вашингтоні знаходили дуже багато виправдань, щоб не постачати ракети ATACMS. Буде цікаво, якщо позиція зміниться. Водночас у США є інші можливості для посилення України далекобійним ракетним озброєнням. Враховуючи очікувану передачу Україні винищувачів F-16, саме на США покладуть питання забезпечення озброєнням - там є чудова ракета JASSM, яка інтегрована під цей літак. За своїми параметрами вона аналогічна до Storm Shadow. На мій погляд, ракети повітряного базування є ефективнішими, ніж інші ракетні комплекси. Водночас якщо США постачатимуть і JASSM, і ATACMS, - думаю, ніхто не буде проти", - вважає Катков.
- Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжує розглядати питання про надання Україні далекобійних ракет.
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