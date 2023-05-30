"Це все ще в грі": Байден відповів на запитання, чи не час надати Україні ракети ATACMS після масованих ударів по Києву
Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжує розглядати питання про надання Україні далекобійних ракет
Відео спілкування Байдена зі ЗМІ виклав журналіст Алекс Рофоглу в twitter.
На його запитання, чи не настав час надати України ракети ATACMS після масованих російських атак на Київ, президент США відповів, що Білий дім продовжує розгляд цього питання.
"Це все ще в грі", - сказав Байден.
Він також зазначив, що атаки на Київ не стали несподіванкою, тому США повинні й надалі надавати Україні все необхідне.
"Це не несподівано. Тому ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібно", - наголосив Байден.
- 1 квітня голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що американці поки не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.
- 26 травня конгресмени США від обох партій закликали Джо Байдена відправити в Україну ракети ATACMS.
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