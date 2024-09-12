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Огляд

"Аналог хаймерcів" чи "іранський смерч": що це за ракети Fath-360, якими Росія ймовірно битиме по Україні найближчим часом

Роман Яворський
12 вересня, 2024 четвер
11:31
Пояснюємо Fath-360

Балістичні ракети з Ірану вже прибули до Росії й впродовж кількох тижнів росіяни застосують їх проти українців. Про це 10 вересня в Лондоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також наголосив, що військові РФ уже пройшли навчання щодо користування ракетами Fath-360

Зміст

Що таке Fath-360 

Fath-360 (з перської – "перемога"), відома також як ВМ-120 – це іранська тактична балістична ракета малої дальності із супутниковим керуванням. Вона призначена для ураження цінної техніки противника біля фронту, наприклад систем ППО, бронемашин, складів боєкомплекту, командних пунктів, а також для контрбатарейної боротьби.

Для пускових установок іранці вирішили використовувати дешеві цивільні вантажівки. Завдяки механіці зсуву тенту пускова установка не відрізняється від тентованої вантажівки, аж поки її не привести в бойове положення. Здебільшого пускова установка розрахована на дві ракети, але деякі можуть мати й до 6.

Анонсували нову зброю в День армії Ірану 18 квітня 2022 року. Через рік, навесні 2023-го іранська армія на спеціальній церемонії отримала кілька установок. 

Ще у 2022 році, коли зброя була на стадії розробки, азійські експерти називали її аналогом американських HIMARS. У директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця іранська зброя викликає інші асоціації.

"Тактична балістична ракета Fath-360 – відносно нова ракета. Вона за дальністю і потужністю ближче до російської РСЗВ "Торнадо-С" чи радянської РСЗВ "Смерч". Проте, якщо "Смерч" вражає по площі, то ця ракета, начебто, має інерційну систему наведення, а також орієнтується по супутниковій навігації російської системи ГЛОНАСС. Декларується точність до 30 метрів відхилення від цілі, але це рекламні дані, які поки що нічим не підтверджені", – писав військовий експерт.

Fath-360

Фото: wikipedia

Технічні характеристики Fath-360 

  • Довжина – 5,2 м,
  • Діаметр – 0,37 м,
  • Маса – 787 кг,
  • Бойова частина – 150 кг,
  • Швидкість – 1020 м/с (3 Маха),
  • Бойовий радіус – до 120 км.

Fath-360 у Росії – коли й скільки передали

Всього було випущено бл. 1,5 тис. ракет такого типу. 200 з них уже в розпорядженні Російської Федерації.

"На початку вересня 2024 року росіяни отримали 200 оперативно-тактичних балістичних ракет Fath-360, які скоріш за все були доставлені морським шляхом в один із російських портів на Каспійському морі", – писав Defense Express.

Передача цього озброєння росіянам не стала якоюсь несподіванкою. Reuters повідомляв, що ще 13 грудня 2023 року представники міноборони РФ підписали з Іраном контракт щодо постачання балістичних ракет Fath-360, а також балістичної ракетної системи під назвою Abibal. Згодом російські військові вирушили для проходження навчань, де тренувались саме в застосуванні Fath-360

У зв'язку із налагодженням співпраці з РФ, Іран нарощував потужності виробництва. У 2024 році аналітичний центр Фонд захисту демократій (FDD) за супутниковими знімками виявив 30 нових виробничих та складських будівель на військовій базі Модаррес та ракетному виробничому комплексі Ходжі для збільшення виробництва ракет Fath-360.

Реакція на передачу ракет Fath-360 росіянам

Новий етап у співпраці з російськими агресорами офіційний Тегеран до останнього намагався тримати в непублічній площині. Так 8 вересня в іранському МЗС намагалися спростувати повідомлення про постачання Росії балістичних ракет. Водночас один із парламентарів, Ахмад Бахшаєш Ардестані, підтвердив, що Іран здійснює бартерні угоди з Росією, обмінюючи ракети та дрони на сою та пшеницю. У Інституті вивчення війни (ISW) впевнені, що Іран сподівається отримати за балістичні ракети не лише продукти, але й російські винищувачі Су-35.

Українське МЗС через постачання ракет у РФ викликало тимчасового повіреного Ірану.  

"Іранського дипломата було в жорсткій формі попереджено, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", – повідомили в пресслужбі міністерства. 

Передачу балістичної зброї Росії різко засудили та західні партнери України. За словами Блінкена, США та Європа вже працюють над санкціями у відповідь на останні дії Тегерана.

Куди битимуть ракетами Fath-360

Загроза санкцій для Ірану може визначити й застосування ракет в російсько-українській війні. Так Сергій Згурець припускає, що Росія спробує використати ракети Fath-360 для зупинки просування наших військ на Курщині. Це зумовлено тим, що їх не можна буде приглушити. Супутникова система ГЛОНАСС працює на російській території, а засоби РЕБ у нас не повністю перекривають цю ділянку. 

Інший нюанс – розмиття певних вимог міжнародних санкцій. Використання ракет на міжнародно визнаній російській території може мати інші наслідки, ніж удари по окупованих землях.

Разом із тим, більшість оглядачів переконані, що Москва і Тегеран давно перейшли ті лінії, де зважають на якісь межі пристойності в міжнародній політиці. Тому росіяни без зволікань застосують іранські ракети в Україні.

"Якщо далі виходити саме із характеристик Fath-360, то можемо припустити, що ці ракети рашисти можуть застосувати саме в боях на Сході, для ударів по позиціях наших військ, або ж для ударів по прифронтових містах, як то Покровськ, Суми та Харків", – пише Defense Express.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Росія використовуватиме поставлені Іраном балістичні ракети для завдавання ударів по критично важливих обʼєктах української енергетичної, цивільної та військової інфраструктури восени та взимку 2024 року.

Британський військовий аналітик Шон Белл зауважив, що коли Росія почне бити іранськими ракетами по ближніх регіонах, то це звільнить далекобійні російські ракети для тих областей, куди "фатехи" не досягнуть.

Fath-360

Фото: sprotyv.info

Як боротися із Fath-360

Як і інші ракети, балістику з Ірану збиватимуть засобами ППО, зокрема комплексами С-300 та "Бук". Можна також використовувати елітніші Patriot чи NASAMS. Однак збивати Fath-360 буде зовсім непросто, переконаний експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце.

"І якщо Patriot, NASAMS в принципі дефіцитна кількість пускових і вони прикривають великі міста, то стосовно С-300 є інша проблема. Вже є суттєвий дефіцит ракет до даного комплексу. Тобто, розуміючи, що РФ має 200 ракет, то більшу частину цих ракет швидше за все ми не зможемо перехопити", – зазначив Долінце в коментарі РБК-Україна.

Оптимістичніші прогнози в іншого експерта – засновника волонтерської організації "Реактивна пошта" Павла Нарожного. Передусім він вважає, що кілька десятків російських військових, які, за інформацією Reuters, їздили на навчання із Fath-360 в Іран – то невелика кількість.

Крім того, зважаючи на відносно невелику дальність іранських ракет, пускові установки стануть чудовою ціллю для українських "хаймерсів".

"Дальність цих ракет – 120 кілометрів. Це означає, що вони будуть розташовані в радіусі дії українських HIMARS. Якщо говорити про ракету ATACMS, то мінімальна її дальність становить 150 км, а максимальна – 300. Коли по Харкову завдавали ударів російськими системами С-300, то був отриманий дозвіл на знищення цих систем за допомогою HIMARS. С-300 були знищені, Харків спокійно видихнув", – зазначив Нарожний в етері Громадського радіо.

Найактуальнішим способом боротьби з такими ракетами вважає знищення пускових установок і Сергій Згурець. Однак експерт прогнозує, що знаходитимуться ці пускові на території РФ. Тому для використання ATACMS, які мають дальність до 300 кілометрів, потрібно розв'язати питання з обмеженням на використання цих ракет на російській території. "Треба тиснути на наших партнерів, аби дозвіл було отримано", – наголосив Згурець.

"Насамперед потрібно завдавати ударів безпосередньо по складах, де ракети розміщені, аеродромах і носіях. При чому не лише балістики, а й керованих авіабомб та ракет. Також знищувати цілі у повітрі.Однак тут маємо певні негаразди через недостатню кількість батарей Patriot та SAMP/T", – цитує генерала-лейтенанта Ігоря Романенка 24 канал.

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