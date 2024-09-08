"Гірше, ніж зараз, бути не може": іранський депутат зізнався, що країна надає Росії балістичні ракети в обмін на їжу

Про це він сказав в інтерв’ю іранському виданню Didban Iran.

Ардестані заявив, що Іран здійснює бартерні угоди з Росією, обмінюючи ракети та дрони на сою та пшеницю.

"Ми змушені здійснювати бартер для задоволення наших потреб, включаючи імпорт соєвих бобів і пшениці. Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників до Росії", - заявив він.

За його словами, Іран уже постачає зброю "Хезболлі", ХАМАСу та шиїтському ополченню в Іраку Хашд аш-Шаабі, тому постачання зброї Росії не є чимось незвичайним. Він також додав, що в Ірані не бояться можливого введення санкцій через співпрацю з РФ.

"Гірше, ніж зараз, уже бути не може. Ми даємо ракети "Хезболлі", ХАМАСу і Хашд аш-Шаабі, так чому б не дати їх Росії? - пояснив Ардестані. - Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшло в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети й безпілотники в Росію?"

Що відомо про відправку Іраном балістичних ракет до РФ

Британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

Натомість в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.