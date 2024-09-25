"Жертва агресії має право оборонятися": Сікорський закликав дозволити Україні бити вглиб РФ зброєю Заходу

Про це він розповів у коментарі CNN, передає "Європейська правда".

Сікорський наголосив, що в разі ведення бойових дій до всіх країн існують обмеження відповідно до міжнародного гуманітарного права, але Москва їх ігнорує.

Глава МЗС Польщі також закликав дозволити ЗСУ бити західною зброєю по цілях у глибині РФ та згадав про ракетну атаку ворога, внаслідок якої у Львові загинула майже вся сімʼя Базилевичів.

"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину – батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини і трьох доньок", – сказав Сікорський.

Також польський міністр підкреслив, що росіяни систематично знищують енергоінфраструктуру України та вже зруйнували близько 70% обʼєктів.

"Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією РФ і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", - заявив Сікорський.

Водночас він додав: ЗСУ із серпня перебувають на території Курської області РФ, натякнувши, що це мало б розвіяти сумніви союзників щодо "червоних ліній" Москви.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".