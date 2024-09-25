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"Жертва агресії має право оборонятися": Сікорський закликав дозволити Україні бити вглиб РФ зброєю Заходу

Дар'я Куркіна
25 вересня, 2024 середа
18:11
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польща Радослав Сікорський не розуміє позиції Сполучених Штатів стосовно заборони ЗСУ на далекобійні удари по РФ. Він наголосив, що Україна має право оборонятися

Зміст

Про це він розповів у коментарі CNN, передає "Європейська правда".

Сікорський наголосив, що в разі ведення бойових дій до всіх країн існують обмеження відповідно до міжнародного гуманітарного права, але Москва їх ігнорує.

Глава МЗС Польщі також закликав дозволити ЗСУ бити західною зброєю по цілях у глибині РФ та згадав про ракетну атаку ворога, внаслідок якої у Львові загинула майже вся сімʼя Базилевичів.

"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину – батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини і трьох доньок", – сказав Сікорський.

Також польський міністр підкреслив, що росіяни систематично знищують енергоінфраструктуру України та вже зруйнували близько 70% обʼєктів.

"Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією РФ і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", - заявив Сікорський.

Водночас він додав: ЗСУ із серпня перебувають на території Курської області РФ, натякнувши, що це мало б розвіяти сумніви союзників щодо "червоних ліній" Москви.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.

19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.

Теги:
Україна
Росія
Польща
зброя
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Війна з Росією
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