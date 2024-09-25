Зеленський в ООН: РФ планує атаки на ядерну інфраструктуру України, щоб від'єднати реактори від енергоживлення
Росіяни планують атаки на українську ядерну інфраструктуру з метою відʼєднати реактори від електромережі
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.
"Росія знищила всю нашу теплорозподільчу й теплогенераційну інфраструктуру. І потенційно мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку, цього прагне Путін… Нещодавно я отримав звіт від нашої розвідки, і Путін знову планує атаки на нашу ядерну інфраструктуру для того, щоб відʼєднати реактори від систем енергопостачання", - повідомив він.
За словами Зеленського, Москва отримує супутникові фото АЕС України й збирає про них дані.
Водночас український лідер наголосив, що таким чином Кремль намагається спонукати Київ до миру.
"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?" - висловився Зеленський.
- 13 вересня стало відомо, що за останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів РФ і більш ніж 30 крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС.
- Під час атаки вночі 22 вересня Росія намагалась зімітувати атаку на Хмельницьку АЕС, різко змінивши траєкторію одного з безпілотників.
- 24 вересня Зеленський повідомив, що Київ має інформацію, що Російська Федерація хоче атакувати три атомні електростанції України.
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