Зеленський в ООН: РФ планує атаки на ядерну інфраструктуру України, щоб від'єднати реактори від енергоживлення

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Росія знищила всю нашу теплорозподільчу й теплогенераційну інфраструктуру. І потенційно мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку, цього прагне Путін… Нещодавно я отримав звіт від нашої розвідки, і Путін знову планує атаки на нашу ядерну інфраструктуру для того, щоб відʼєднати реактори від систем енергопостачання", - повідомив він.

За словами Зеленського, Москва отримує супутникові фото АЕС України й збирає про них дані.

Водночас український лідер наголосив, що таким чином Кремль намагається спонукати Київ до миру.

"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?" - висловився Зеленський.