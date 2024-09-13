За останні кілька тижнів над українськими АЕС пролетіло понад 100 ракет і дронів, – Енергоатом

Про це повідомив Енергоатом.

"Такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава у світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам", - наголосили у пресслужбі.

Там підкреслили, що Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам, аби Міністерство закордонних справ України направляло ноти до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформувало вітчизняні й міжнародні організації.



"Очікуємо жорсткої реакції й засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України", – висловився керівник Енергоатому Петро Котін.