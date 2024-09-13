За останні кілька тижнів над українськими АЕС пролетіло понад 100 ракет і дронів, – Енергоатом
За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів РФ і більш ніж 30 крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС
Про це повідомив Енергоатом.
"Такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава у світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам", - наголосили у пресслужбі.
Там підкреслили, що Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам, аби Міністерство закордонних справ України направляло ноти до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформувало вітчизняні й міжнародні організації.
"Очікуємо жорсткої реакції й засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України", – висловився керівник Енергоатому Петро Котін.
- Під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Пізніше цей безпілотник збили сили ППО.
- У Міненерго переконані, що Росія свідомо спрямовує ракети й "шахеди" над територією українських АЕС.
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