РФ хоче атакувати 3 українські АЕС, - Зеленський в ООН

Про це заявив український президент Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН.

"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні, Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні: вони хочуть атакувати три наші електростанції. У нас є ця інформація і докази", - повідомив президент України.

Водночас Зеленський наголосив, що російський цинізм продовжиться, якщо "їй це дозволити".