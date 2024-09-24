РФ хоче атакувати 3 українські АЕС, - Зеленський в ООН
Київ має інформацію, що Російська Федерація хоче атакувати три атомні електростанції України
Про це заявив український президент Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН.
"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні, Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні: вони хочуть атакувати три наші електростанції. У нас є ця інформація і докази", - повідомив президент України.
Водночас Зеленський наголосив, що російський цинізм продовжиться, якщо "їй це дозволити".
- 13 вересня стало відомо, що за останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів РФ і більш ніж 30 крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС.
- Під час атаки вночі 22 вересня Росія намагалась зімітувати атаку на Хмельницьку АЕС, різко змінивши траєкторію одного з безпілотників.
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