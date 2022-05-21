Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якби нам надали цю зброю передовсім, це б якісно змінило можливість ведення бойових дій", – сказав він.

Експерт додав, що також до зброї першої необхідності належить реактивні системи залпового вогню MLRS (Multiple Launch Rocket System), протикорабельні ракети та окремі літаки.



"MLRS – досить серйозна зброя, вони можуть стріляти до 120 кілометрів. Своєю чергою, протикорабельні ракети "Гарпун" – найімовірніше будуть доставлені для того, аби розблокувати узбережжя та шляхи постачання українського зерна. А щодо літаків – нам необхідно не лише європейські зразки, а й американські. Не йдеться про найновітніші версії, їх ніхто не дасть, проте польові штурмовики А-10 Штати можуть надати", – зауважив він.

Україна очікує згоди міністрів оборони 40 країн на передачу реактивних систем залпового вогню Multiple Launch Rocket System, - Зеленський



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