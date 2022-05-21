Головний маркер, що США хоче перемоги України, — це надання конкретної зброї, — військовий експрокурор Чумак
Колишній військовий прокурор України Віктор Чумак, переконаний, що міжнародні партнери повинні передати Україні зброю, яку ми просимо. Передовсім це оперативно-тактичні ракети, які є ж платформою для реактивних систем залпового вогню HIMARS
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якби нам надали цю зброю передовсім, це б якісно змінило можливість ведення бойових дій", – сказав він.
Експерт додав, що також до зброї першої необхідності належить реактивні системи залпового вогню MLRS (Multiple Launch Rocket System), протикорабельні ракети та окремі літаки.
"MLRS – досить серйозна зброя, вони можуть стріляти до 120 кілометрів. Своєю чергою, протикорабельні ракети "Гарпун" – найімовірніше будуть доставлені для того, аби розблокувати узбережжя та шляхи постачання українського зерна. А щодо літаків – нам необхідно не лише європейські зразки, а й американські. Не йдеться про найновітніші версії, їх ніхто не дасть, проте польові штурмовики А-10 Штати можуть надати", – зауважив він.
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