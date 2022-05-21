Україна очікує згоди міністрів оборони 40 країн на передачу реактивних систем залпового вогню Multiple Launch Rocket System, - Зеленський

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.



За словами Володимира Зеленського, завдяки передачі американських систем залпового вогню великої дальності Україна зможе перейняти ініціативу на фронті та звільнити окуповані території.



Також Президент України зауважив, що російські представники міністерства оборони та міністерства закордонних справ погрожують країнам, аби ті не передавали Україні MLRS.



Нагадаємо, онлайн зустріч міністрів оборони країн формату "Рамштайн" відбудеться 23 травня. Група з понад 40 країн знову збереться, щоб обговорити постачання зброї в Україну.

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