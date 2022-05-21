Україна очікує згоди міністрів оборони 40 країн на передачу реактивних систем залпового вогню Multiple Launch Rocket System, - Зеленський
Реактивні системи залпового вогню Multiple Launch Rocket System дозволять Україні перейняти ініціативу на фронті та звільнити окуповані території
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.
За словами Володимира Зеленського, завдяки передачі американських систем залпового вогню великої дальності Україна зможе перейняти ініціативу на фронті та звільнити окуповані території.
Також Президент України зауважив, що російські представники міністерства оборони та міністерства закордонних справ погрожують країнам, аби ті не передавали Україні MLRS.
Нагадаємо, онлайн зустріч міністрів оборони країн формату "Рамштайн" відбудеться 23 травня. Група з понад 40 країн знову збереться, щоб обговорити постачання зброї в Україну.
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