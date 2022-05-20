Понад 40 країн вдруге зберуться у форматі "Рамштайн" 23 травня. Обговорять подальшу оборонну підтримку України
Група з понад 40 країн знову збереться у понеділок, 23 травня, щоб обговорити постачання зброї в Україну
Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда".
Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч держав під час телефонної розмови.
"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар долучиться з Пентагону", - розповів речник.
В зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн, повний список учасників буде готовий згодом, додав Кірбі.
"Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому", - відзначив речник Міноборони США.
- Відзначимо, що минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.
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