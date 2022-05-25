Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний

Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці Головнокомандувача.

Валерій Залужний подякував партнерам за надану допомогу. "Вона слугує наближенню нашої Перемоги", - написав він, додавши, що "наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години".

Головком ЗСУ виклав також основні тактико-технічні характеристики нового озброєння.

Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

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Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

“Caesar” забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь - маневр - вогонь", - розповів Валерій Залужний.

22 квітня президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв якомога швидше передаи Україні самохідні гаубиці Caesar.

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