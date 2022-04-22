Франція ще цього місяця передасть Україні самохідні гаубиці CAESAR, - Макрон
Франція до кінця місяця планує відправити в Україну самохідні гаубиці CAESAR власного виробництва
Про це повідомляє CNN, з посиланням на інтерв’ю Емманюеля Макрона французькому виданню Ouest-France.
"Я думаю, що ми повинні продовжувати цей шлях. Але не перетинати червону лінію, яка полягає в тому, щоб не вступати у спільну війну", – додав президент Франції.
Інше французьке видання Elysée повідомляє, що близько 40 українських військовослужбовців прибудуть до Франції, щоб пройти навчання роботи з цією військовою технікою. Також вони зазначають, що в Україну вже поставлені системи протитанкової зброї MILAN.
CAESAR — це артилерійська система на вантажівці з самохідною гарматою, розроблена компанією Nexter Systems. За даними компанії, підрозділи CAESAR були розгорнуті французькою армією з 2009 року в різних країнах, включаючи Афганістан, Ліван, Малі, Ірак та Східна Азія.
"Франція продовжує підтримувати Україну у військовій сфері", – заявило у п’ятницю міністерство оборони Франції. "Президент республіки вирішив доставити кілька артилерійських гармат CAESAR і тисячі снарядів. Ми стоїмо разом з українським народом".
- Нагадаємо, напередодні Макрон закликав РФ поважати міжнародне право і дозволити цивільним покинути Маріуполь.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе