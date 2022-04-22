Франція ще цього місяця передасть Україні самохідні гаубиці CAESAR, - Макрон

Про це повідомляє CNN, з посиланням на інтерв’ю Емманюеля Макрона французькому виданню Ouest-France.

"Я думаю, що ми повинні продовжувати цей шлях. Але не перетинати червону лінію, яка полягає в тому, щоб не вступати у спільну війну", – додав президент Франції.

Інше французьке видання Elysée повідомляє, що близько 40 українських військовослужбовців прибудуть до Франції, щоб пройти навчання роботи з цією військовою технікою. Також вони зазначають, що в Україну вже поставлені системи протитанкової зброї MILAN.

CAESAR — це артилерійська система на вантажівці з самохідною гарматою, розроблена компанією Nexter Systems. За даними компанії, підрозділи CAESAR були розгорнуті французькою армією з 2009 року в різних країнах, включаючи Афганістан, Ліван, Малі, Ірак та Східна Азія.

"Франція продовжує підтримувати Україну у військовій сфері", – заявило у п’ятницю міністерство оборони Франції. "Президент республіки вирішив доставити кілька артилерійських гармат CAESAR і тисячі снарядів. Ми стоїмо разом з українським народом".

Нагадаємо, напередодні Макрон закликав РФ поважати міжнародне право і дозволити цивільним покинути Маріуполь.

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