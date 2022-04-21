На Харківщині біля кордону з Росією зафіксували розвантаження ешелону з озброєнням і військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів окупантів, - Генштаб

Щоб вигнати російську армію з України не достатньо просто завдати їй великих втрат, це не демократична армія і вона не буде їх рахувати, - військовий аналітик