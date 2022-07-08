Відео опублікувала пресслужба Міністерства оборони України. "Любо глянути", - описали ефективність новітньої зброї у військовому відомстві.

Ракети Milan-2 мають бронебійність не менш як 1 000 мм, вони досягають цілі за 24 секунди.

"Цього більш ніж достатньо для ефективного ураження як основних агрегатів танка, так і всього екіпажу, який є всередині", – сказано в повідомленні.

Цей комплекс мають на озброєнні армії понад 40 країн світу.

8 липня штурмовики 128-ї бригади показали, як знищують окупантів.

Того ж дня ЗСУ знищили 2 командні пункти РФ на Херсонщині.

8 липня стало відомо, що Україна отримає від США новий пакет допомоги, серед іншого — ще чотири HIMARS.

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