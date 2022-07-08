Любо глянути. Міноборони показало роботу французьких ПТРК Milan-2 на фронті
Військові показали, як працюють французькі переносні протитанкові ракетні комплекси Milan-2 на фронті
Відео опублікувала пресслужба Міністерства оборони України. "Любо глянути", - описали ефективність новітньої зброї у військовому відомстві.
Ракети Milan-2 мають бронебійність не менш як 1 000 мм, вони досягають цілі за 24 секунди.
"Цього більш ніж достатньо для ефективного ураження як основних агрегатів танка, так і всього екіпажу, який є всередині", – сказано в повідомленні.
Цей комплекс мають на озброєнні армії понад 40 країн світу.
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