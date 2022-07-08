ЗСУ знищили 2 командні пункти РФ на Херсонщині
У Херсонській області українські захисники знищили ще два командні пункти окупантів
Про це повідомили речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері телемарафону.
По командних пунктах РФ влучили ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.
"Миколаївсько-Херсонський напрямок постійно перебуває в русі. Ми просуваємось, ворог відступає, але намагається тримати позиції і повертатися для їхнього відновлення. Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії", - йдеться у повідомленні Гуменюк.
- На тимчасово захоплених територіях України військові РФ відстороняють від "керівних" посад колаборантів і призначають на їхні місця росіян.
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