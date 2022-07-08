Росіяни відсторонюють від "влади" колаборантів на тимчасово окупованих територіях
На тимчасово захоплених територіях України військові РФ відстороняють від "керівних" посад колаборантів і призначають на їхні місця росіян
Про це інформує hromadske з посиланням на сайт "Спротив", створений Силами спеціальних операцій України.
Повідомляється, що на Херсонщині "головою уряду" призначила представника ФСБ Росії Сергія Єлісєєва. При цьому колаборант Володимир Сальдо відтепер виконуватиме лише представницькі функції. Крім того, у його заступників росіяни провели обшуки.
Також у Мелітополі колаборантів усунули від посад у поліції. На їхнє місце також поставили росіян.
Як передає "Спротив", делегації депутатів "Єдиної Росії" під час візитів до окупованих українських міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.
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