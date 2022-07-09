Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

"Ми все частіше спостерігаємо здатність українців використовувати системи HIMARS, щоб значно перешкодити здатності росіян просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали. Тому ми взагалі не бачимо, щоб Росія вигравала цю битву", - заявив під час брифінгу представник Пентагону.

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Він додав, що росіяни досягають дуже поступового, обмеженого, і високозатратного прогресу тільки на певних невеликих ділянках Донбасу.

"Вони сильно відстають від своїх термінів і не досягають своїх цілей", – констатував представник міноборони США.

8 липня стало відомо, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на $400 млн, зокрема нову високоточну зброю.

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