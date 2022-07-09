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Головна війна з Росією У Пентагоні оцінили вплив HIMARS на хід бойових дій на Донбасі

У Пентагоні оцінили вплив HIMARS на хід бойових дій на Донбасі

9 липня, 2022 субота
10:28
війна з Росією HIMARS

У міністерстві оборони США заявили, що українські військові за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS зривають наступи росіян на Донбасі

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону

"Ми все частіше спостерігаємо здатність українців використовувати системи HIMARS, щоб значно перешкодити здатності росіян просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали. Тому ми взагалі не бачимо, щоб Росія вигравала цю битву", - заявив під час брифінгу представник Пентагону. 

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Він додав, що росіяни досягають дуже поступового, обмеженого, і високозатратного прогресу тільки на певних невеликих ділянках Донбасу. 

"Вони сильно відстають від своїх термінів і не досягають своїх цілей", – констатував представник міноборони США.

  • 8 липня стало відомо, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на $400 млн, зокрема нову високоточну зброю.

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