Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора після того, як вдень пролунали вибухи, в 5 км від Мелітополя в селищі Мирне - вони (окупанти, - Ред.) почали навмисне залякувати наших жителів і стріляти вночі автоматними чергами. Вони це інформують, як стрільба по безпілотниках, але насправді ми бачили відео, де ті просто стріляють по зірках для того, щоб залякувати наших жителів. Вже до таких комічних ситуацій доходить", - розповів мер.

Крім того, російські окупанти викрадають містян із проукраїнською позицією.

"Рашисти оголосили в тимчасово окупованих містах полювання на людей - на зрадників, як їм це здається, тих хто підтримує український режим. Тому з вчорашнього дня відбуваються чергові масові викрадення людей. Це вони роблять, бо їм стало страшно знаходитися в нашому місті, саме тому вони таким чином намагаються залякувати наших жителів", - додав Федоров.

Загарбники змусили мелітопольця зізнатися росЗМІ у начебто його співпрацю, як представника сил спротиву, з українською владою.

Також рашисти готують місто до деокупації ЗСУ - дали вказівку медзакладами заклеїти вікна.

12 липня у Мелітопольському районі горіла база військової частини МНС, яку раніше захопили окупанти.

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів.

Президент Володимир Зеленський ставить військовим завдання зі звільнення від російських окупантів усієї території України.

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