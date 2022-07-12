Під Мелітополем горить захоплена окупантами військова база
У Мелітопольському районі горить база військової частини МНС, яку раніше захопили окупанти
Про це інформує міський голова Іван Федоров.
Як повідомляють місцеві жителі, наразі горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району. До того вона була захоплена окупантами.
"Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдавати руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - повідомляє Федоров.
Він також зазначає, що наразі мешканці поблизу Мирного розповідають про близько 25 вибухів. З боку бази російських окупантів, за їхніми словами, видніється густий чорний дим.
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